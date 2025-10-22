La Berry Boudoir Manicure di Selena Gomez è diventata virale

Si chiama Berry Boudoir Mani la nuova manicure che Selena Gomez, ormai trendsetter in fatto di nail art, ha fatto diventare virale. A realizzarla è ancora una volta il suo nail artisti di fiducia, Tom Bachick, che su di lei ha sperimentato moltissimi stili diventati poi di tendenza. La Berry Boudoir Manicure ruota tutta intorno a un rosso scuro, ricco e voluttuoso che ricorda un vino rosso pregiato. Bachik lo ha applicato sulle unghie a mandorla di Gomez, di cui ha curato tra l’altro anche la manicure per i l giorno delle nozze con Benny Blanco. L’attrice e cantante 33enne ha sfoggiato le nuove unghie in occasione dell ’Academy Museum Gala di Los Angeles, abbinandole a un rossetto in nuance e a un raccolto raffinato con riga laterale. 🔗 Leggi su Amica.it

