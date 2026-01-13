Scuole media cantiere in dirittura d’arrivo Riaprirà verso Pasqua

A Montecatini Valdicecina si avvicina la riapertura della scuola media Donegani, un intervento importante che ha richiesto un investimento superiore a un milione di euro. I lavori di ristrutturazione sono in fase di completamento e si prevede che l’edificio possa riaprire verso Pasqua, segnando un passo avanti per il sistema scolastico locale. La nuova struttura garantirà ambienti più moderni e funzionali per studenti e insegnanti.

MONTECATINI VALDICECINA Il panorama educativo di Montecatini Valdicecina si appresta a vivere una svolta decisiva con l'imminente completamento dei lavori alla scuola secondaria di primo grado Donegani, un intervento imponente il cui valore economico supera il milione di euro. Il sindaco Francesco Auriemma ha espresso ottimismo sull'andamento del cantiere, confermando che il traguardo della riapertura è ormai fissato per le festività pasquali. "L'impegno e la serietà che abbiamo messo in questo progetto stanno per dare i loro frutti: i lavori procedono a ritmi serrati e, con grande soddisfazione, posso annunciare che la riapertura della nostra scuola è prevista per il periodo di Pasqua - ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando come questo passaggio permetterà finalmente a studenti e insegnanti di abbandonare i moduli prefabbricati per fare rientro in una sede non solo sicura e moderna, ma profondamente ripensata nella sua concezione funzionale.

