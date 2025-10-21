Cantiere a buon punto in via di Lucciano riaprirà a novembre
"I lavori stanno proseguendo a pieno ritmo. Nel giro di poche settimane, contiamo di poter riaprire la strada". Lo assicura Patrizio Mearelli, vicesindaco di Quarrata, sulla riapertura di via Lucciano che dovrebbe concretizzarsi entro la prima metà di novembre. La conclusione delle opere del primo lotto dell’operazione, per un importo di 750mila euro, nell’ambito di un maxi-progetto complessivo da 1.500.000 euro, consentirà da solo la riapertura della strada chiusa dal novembre del 2023 a seguito dell’alluvione che ha colpito Quarrata e la Piana pistoiese. L’obiettivo, meteo permettendo, è di far sì che la via possa essere riaperta al transito entro il primo scorcio di novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
