La filiera bufalina campana lancia un nuovo, forte segnale d’allarme. Il sindaco di Aversa, Franco Matacena, ha scritto lo scorso 7 dicembre al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al sottosegretario Mantovano per sollecitare un intervento immediato a difesa di uno dei simboli del Made in Italy, oggi minacciato da frodi e concorrenza sleale. Mozzarella . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Mozzarella di bufala a rischio, il sindaco di Aversa scrive a Meloni: “Intervento immediato per fermare la crisi”

