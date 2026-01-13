Scuola superiore iscrizioni al via | tutte le novità a Milano e provincia

A Milano e provincia sono aperte le iscrizioni per le scuole superiori del nuovo anno scolastico. Tra le novità, il primo liceo pubblico dedicato al Made in Italy e l’introduzione di un percorso quadriennale nell’istituto alberghiero Carlo Porta. Un’opportunità per studenti e famiglie di conoscere le offerte formative aggiornate e le modalità di iscrizione, in un contesto di rinnovamento e sviluppo del sistema scolastico locale.

Milano – A settembre debutterà il primo liceo del Made in Italy pubblico milanese sotto l'ala dell'istituto Carlo Porta, che introdurrà per l'alberghiero anche la formula quadriennale. Punterà sul 4+2 per l'indirizzo commerciale il Frisi, che già lo aveva sperimentato per l'alberghiero. "Sono 532 i nuovi percorsi autorizzati, che si aggiungono a quelli già avviati in modo sperimentale nei due anni scolastici precedenti – fanno i conti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito –. Circa 400 le scuole che per la prima volta contemplano percorsi di 4+2". Le istituzioni scolastiche con percorsi quadriennali saranno, in tutto, più di 700.

Scuola, aprono le iscrizioni per l'anno scolastico 2026-27. A Milano bene scientifico, male classico

