A Como, sono stati emessi divieti di dimora nei confronti di due ultras rossoblù coinvolti negli scontri avvenuti durante la trasferta di sabato scorso. La misura, disposta dalla magistratura, mira a prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza pubblica. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini sulla gestione e l'organizzazione degli eventi sportivi nella zona.

Disposto il divieto di dimora a Como per i due ultras rossoblù coinvolti negli scontri in trasferta di sabato scorso. Ieri si è tenuta la direttissima per i due, di 26 e 35 anni, assistiti dall’avvocato Simone Sabattini, appartenenti ai Forever: il processo è stato rinviato a marzo. Uno dovrà rispondere di resistenza e lancio di oggetti, l’altro solo di lancio di oggetti. Altri 50 bolognesi sarebbero stati denunciati, tra loro anche minorenni. Quel giorno, a scatenare i tafferugli, poi sedati dagli agenti in tenuta anti sommossa che hanno tenuto a bada i gruppi con delle cariche al fine di separarli, il passaggio di due pullman dei rossoblù (uno era dei Forever Ultras) proprio davanti a un bar-pizzeria in viale Fratelli Rosselli, un punto di concentramento - pare - per i tifosi del Como. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontri a Como, la direttissima. Per i due arrestati rossoblù disposto il divieto di dimora

Leggi anche: Violenta rissa a Sampierdarena: testimonianze contrastanti, disposto divieto di dimora a 22enne

Leggi anche: Il padre di Elisabetta Gregoraci: disposto divieto di dimora, rischia processo per maltrattamenti e atti persecutori

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Como-Bologna, scontri tra tifosi. Due arresti e settanta denunce; Scontri con gli ultrà bolognesi. Denunciati in 53 e due arrestati; Scontri a Como, la direttissima. Per i due arrestati rossoblù disposto il divieto di dimora; Scontri a Como, più di 50 denunciati: anche minorenni con gli ultras.

Scontri a Como, la direttissima. Per i due arrestati rossoblù disposto il divieto di dimora - Bottigliate e botte, altre 50 denunce tra gli ultras bolognesi: identificati anche alcuni minorenni. msn.com