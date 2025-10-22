Il padre di Elisabetta Gregoraci | disposto divieto di dimora rischia processo per maltrattamenti e atti persecutori
Rinvio a giudizio per Mario Gregoraci. La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per Mario Gregoraci, 74 anni, padre della showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci. L’uomo dovrà comparire il 5 novembre davanti al gup del Tribunale di Catanzaro per rispondere delle accuse di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali nei confronti dell’ex compagna, Rosita Gentile, 56 anni. La richiesta scaturisce dalle denunce presentate dalla donna, come riportato dal Corriere della Sera. Divieto di dimora e ricostruzione dei fatti. Il GIP ha inoltre disposto l’applicazione del divieto di dimora a carico di Mario Gregoraci nei comuni di Davoli e Soverato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
