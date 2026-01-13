Sci alpino i precedenti dell’Italia a Wengen | tanti podi recenti ma la vittoria manca da 13 anni

L’Italia nel passato recente ha ottenuto diversi podi a Wengen, ma la vittoria manca da oltre un decennio. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026 si svolgerà nel suggestivo scenario del Lauberhorn, con discesa, superG e slalom previsti per questo fine settimana. Una buona occasione per gli atleti italiani di risalire la classifica e conquistare un risultato significativo.

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026 si prepara per il fine settimana di Wengen. Sullo splendido scenario del Lauberhorn, ci attende un weekend che vedrà una discesa, un superG e uno slalom. Su queste nevi l’Italia ha spesso conquistato grandi risultati. Andiamo a ripercorrere con la memoria tutti i migliori precedenti azzurri. Il primo podio italiano a Wengen è un secondo posto in slalom di Gustav Thoeni, nella giornata del 23 gennaio 1972. La gara è vinta dal francese Jean-Noel Augert, con lo statunitense Bob Cochran terzo. Passano due anni e Herbert Plank, il 19 gennaio 1974, è terzo in discesa, alle spalle dello svizzero Roland Collombin e di Franz Klammer, mentre Fausto Radici è secondo nello slalom vinto dal tedesco Christian Neureuther. 🔗 Leggi su Oasport.it

