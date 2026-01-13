Schianto sulla Bientinese Ferito operatore Geofor nel pauroso frontale

BIENTINA Schianto all'alba sulla Bientinese, nei pressi del bivio per Orentano. Un operatore di Geofor, che stava andando con il furgone della raccolta rifiuti proprio nella frazione di Castelfranco per iniziare il giro della raccolta differenziata, è rimasto gravemente ferito agli arti inferiori ed è stato trasportato all'ospedale di Cisanello a Pisa. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo della Geofor sarebbe stato travolto da un furgone che sopraggiungeva dalla direzione opposta dopo un'invasione di carreggiata. L'operatore ecologico – 59 anni di Ponsacco – è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo e per liberarlo c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco.

