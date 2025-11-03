Schianto frontale tra camion e furgone sulla statale | due morti e un ferito nell’incidente stradale

Un autoarticolato che trasportava mezzi meccanici si è scontrato frontalmente con un Fiat Doblò sulla strada statale 100, nel territorio di Mottola, in provincia di Taranto. Morti i due uomini a bordo del furgone, ferito il camionista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

