Incidente nei boschi di Soriso 73enne morto schiacciato dalla pianta che stava tagliando

Grave incidente nei boschi di Soriso, dove un uomo di 73 anni ha perso la vita mentre stava lavorando.La vittima è Giovanin Simonotti, che è stato schiacciato dal tronco della pianta che stava tagliando. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 1° dicembre.L'uomo è riuscito a chiedere. 🔗 Leggi su Novaratoday.it