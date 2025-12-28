Riforma della Corte dei Conti | il Senato approva la legge ecco le novità principali

Il Senato ha approvato definitivamente la riforma della Corte dei Conti, introducendo nuove norme sulla responsabilità dei pubblici ufficiali e sul danno erariale. La legge mira a rafforzare il controllo e la tutela delle finanze pubbliche, con modifiche che avranno impatti sulla gestione e sulla responsabilità delle istituzioni pubbliche. Di seguito, le principali novità della legge approvata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Senato ha approvato definitivamente la riforma della Corte dei Conti e delle regole sul danno erariale, introducendo misure significative per la responsabilità dei pubblici ufficiali. Danno erariale: ampliamento dei casi. La riforma stabilisce che il danno erariale può essere richiesto non solo per atti compiuti con dolo, ma anche in caso di colpa grave, definita in modo restrittivo. Rientrano nella colpa grave solo i casi in cui si verifica: Violazione manifesta delle norme di diritto applicabili. Travisamento dei fatti. Affermazione o negazione di un fatto chiaramente escluso dagli atti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Riforma della Corte dei Conti: il Senato approva la legge, ecco le novità principali Leggi anche: Corte dei Conti, via libera del Senato alla riforma: è legge, ecco le novità Leggi anche: Riforma della Corte dei Conti, il Senato approva la legge: cosa cambia ora Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. Cosa prevede; Ok del Senato a riforma Corte dei Conti: tetto alla responsabilità erariale e delega al Governo; Riforma Corte dei conti: arriva l’approvazione definitiva del Senato. Ecco le principali novità; La riforma della Corte dei Conti diventa legge. Riforma della Corte dei Conti, il Senato approva la legge: cosa cambia ora - Il Parlamento chiude l'iter della riforma della Corte dei Conti, che ridefinisce la responsabilità amministrativa e rafforza i controlli preventivi ... fanpage.it

Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. Cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. tg24.sky.it

La riforma della Corte dei Conti è legge, ok del Senato: perché ci saranno meno controlli sulla politica - Il Senato ha approvato la riforma della Corte dei Conti con 93 voti a favore, 51 contrari e cinque astenuti. fanpage.it

Il Senato approva il Ddl sulla riforma della Corte dei Conti, è legge

È inutile girarci intorno: la "riforma" della Corte dei Conti, approvata in gran fretta e quasi in sordina, serve a deresponsabilizzare gli amministratori e rendere molto più difficile il controllo sulla spesa pubblica. Governo sempre più solo al comando. x.com

Riforma Corte dei conti, via libera del Senato tra polemiche e accuse di “scudo” agli amministratori Leggi ora https://www.lidentita.it/riforma-corte-conti-senato/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.