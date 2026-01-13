Sanità sotto accusa Mastella lancia l’ultimatum | Chiederò a Fico la rimozione della dg del San Pio

Il dibattito sulla sanità si riaccende con le recenti dichiarazioni di Mastella, che ha annunciato l’intenzione di chiedere a Fico la rimozione della direzione generale dell’ospedale San Pio. La questione evidenzia le tensioni tra le istituzioni locali e la gestione delle strutture sanitarie, alimentando un confronto che coinvolge amministrazione e settore sanitario.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il tema della sanità torna al centro del dibattito cittadino e riaccende lo scontro istituzionale tra il sindaco Clemente Mastella e la direzione generale dell’ospedale ‘San Pio’. A margine della conferenza stampa della Lilt di Benevento, dedicata alla presentazione di un progetto di laboratori di bellezza gratuiti per le pazienti oncologiche, il primo cittadino ha alzato ulteriormente il tono nei confronti della direttrice generale Maria Morgante, annunciando l’intenzione di rivolgersi al neo presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per chiederne la rimozione qualora dovesse perdurare l’assenza di risposte alle sue sollecitazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanità sotto accusa, Mastella lancia l’ultimatum: “Chiederò a Fico la rimozione della dg del San Pio” Leggi anche: San Pio come Policlinico universitario e rilancio degli ospedali di Sant’Agata e Cerreto, Mastella: “Domani chiederò a Fico impegno preciso” Leggi anche: Paziente oncologica sulla barella del Ps per nove giorni, il sindaco Mastella ha scritto al DG del San Pio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sanità, crescono le operazioni chirurgiche effettuate entro 30 giorni ma l’ospedale San Luca resta sotto soglia in alcune prestazioni. Tutti i dati - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.