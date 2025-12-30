Paziente oncologica sulla barella del Ps per nove giorni il sindaco Mastella ha scritto al DG del San Pio

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha scritto al direttore generale dell’Ospedale San Pio, Maria Morgante, in merito alla vicenda di una paziente oncologica di Morcone, che ha trascorso nove giorni su una barella nel Pronto Soccorso. La comunicazione intende chiarire quanto accaduto e approfondire le condizioni di assistenza presso l’ospedale. La questione ha suscitato attenzione e richieste di spiegazioni da parte delle autorità locali.

Tempo di lettura: 2 minuti In riferimento alla notizia apparsa sui media relativamente alla paziente oncologica di Morcone che ha trascorso nove giorni su una barella del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pio, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inviato una nota al direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Maria Morgante per chiedere delucidazioni sull'accaduto. Di seguito il testo integrale della missiva. "H o appreso dai media della storia di una paziente, peraltro in condizioni di considerevole fragilità perché malata oncologica, che per ben nove giorni è stata trattenuta in Pronto Soccorso.

Benevento, paziente oncologica in corsia: «Per 200 ore su una barella» - La storia è quella di una paziente oncologica che ha trascorso nove giorni, pari a circa 200 ore, su una barella del Pronto soccorso del Rummo, in attesa di essere trasferita in

