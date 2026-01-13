Sanità Asp e Aias insieme per rafforzare la rete della prevenzione
Questa mattina, presso la sede dell’Aias di Acireale, è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Azienda sanitaria provinciale (Asp) e il Comitato regionale della Sicilia (Coresi) dell’Aias. L’accordo mira a rafforzare la rete di prevenzione e assistenza per le persone con disabilità, promuovendo un approccio più integrato e coordinato tra le istituzioni sanitarie e le associazioni sul territorio.
🔗 Leggi su Cataniatoday.it
