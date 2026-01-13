Sanità Asp e Aias insieme per rafforzare la rete della prevenzione

Questa mattina, presso la sede dell’Aias di Acireale, è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Azienda sanitaria provinciale (Asp) e il Comitato regionale della Sicilia (Coresi) dell’Aias. L’accordo mira a rafforzare la rete di prevenzione e assistenza per le persone con disabilità, promuovendo un approccio più integrato e coordinato tra le istituzioni sanitarie e le associazioni sul territorio.

Firmato questa mattina, nella sede dell'Associazione italiana assistenza spastici  (Aias) di Acireale, il protocollo d'intesa tra l'Azienda sanitaria provinciale (Asp) e il comitato regionale della Sicilia (Coresi) per le sezioni Aias. Il progetto, in particolare, guarda alla promozione delle.

