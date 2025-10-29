Giornata Mondiale Ictus a Messina | l’Asp punta su prevenzione e rete territoriale
L’Asp di Messina ha celebrato il 29 ottobre la Giornata Mondiale dell’Ictus, promuovendo un incontro in collaborazione con l’UOSD Stroke del Policlinico e l’amministrazione comunale. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione, sensibilizzare la cittadinanza e potenziare la rete sanitaria, con la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
