Donna ferita in piazza Nascè per il 21enne scatta l’arresto | è accusato di detenzione d’arma abusiva

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato Giuseppe Calì, il ventunenne che è accusato di avere sparato un colpo di fucile alla donna di 33 anni a pochi metri da piazza Nascè, nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era stato rintracciato e interrogato nei locali della questura."Al termine di una ininterrotta e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Spari in piazza Nascè il M5S annuncia interrogazione a Piantedosi | Destra incapace di garantire la sicurezza.

