Donna ferita in piazza Nascè per il 21enne scatta l’arresto | è accusato di detenzione d’arma abusiva
È stato arrestato Giuseppe Calì, il ventunenne che è accusato di avere sparato un colpo di fucile alla donna di 33 anni a pochi metri da piazza Nascè, nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era stato rintracciato e interrogato nei locali della questura."Al termine di una ininterrotta e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Spari in piazza Nascè il M5S annuncia interrogazione a Piantedosi | Destra incapace di garantire la sicurezza.
Donna ferita a Palermo, le sue condizioni sono stazionarie - Sono stazionarie le condizioni di Valentina Peonio la 33enne ferita da un colpo di fucile la notte tra sabato e domenica, in piazza Nascè, a Palermo. ansa.it
Palermo, paura nella notte: spari in piazza Nascè, ferita una donna - Questa volta è successo in piazza Nasce, a pochi passi dal via La Lumia, zona piena di locali notturni. livesicilia.it
Palermo, movida sotto choc: donna di 33 anni ferita a colpi d’arma da fuoco in piazza Nascé - Notte di violenza a Palermo: una donna di 33 anni è stata ferita da un colpo d’arma da fuoco in piena zona movida. corrieretneo.it
A Palermo si spara in pieno centro. Una donna ferita per errore, dopo l’omicidio di un ragazzo di 19 anni. La sicurezza promessa dalla destra è solo propaganda. Noi avevamo chiesto più agenti sul territorio. Ora basta slogan: servono fatti. - facebook.com facebook
Donna ferita a Palermo, comitato sicurezza istituisce nuova "zona rossa". E' la quarta in città, sarà sottoposta ai controlli di polizia #ANSA x.com
