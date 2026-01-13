sabato 24 gennaio sabotage torna a milano con gli hi-fi weekends al bluesquare inn

Il sabato 24 gennaio, Sabotage riprende le sue attività a Milano, ospitando l’evento di apertura degli Hi-Fi Weekends al Bluesquare Inn. Con questa serata, si dà il via a un ciclo di appuntamenti dedicati alla musica dal vivo e ai DJ set, offrendo un momento di confronto e ascolto in un contesto informale e di qualità.

Sabotage, dj-set di Sunrush e Side Quest - La dancefloor prende vita con i Sabotage residents Sunrush e Side Quest, che tornano a muovere la notte con groove intensi e ritmi world. mentelocale.it

