Su di lui grava un mandato d’arresto europeo per truffa | 34ennne trovato in un b&b nel Salento
TAURISANO – La polizia esegue un mandato d’arresto europeo, emesso alla Germania, nei confronti di I.C. un 34enne di Casarano. Nella giornata di ieri, il personale del commissariato di Taurisano ha organizzato un servizio di osservazione, per cercare di individuare l’uomo, Casarano.Accusato di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
