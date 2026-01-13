Route 66 quei 3.940 km lastricati del mito americano

La Route 66, lunga circa 3.940 km, è uno dei simboli più riconoscibili della cultura americana. Costruita e approvata ufficialmente l’11 novembre 1926, questa strada ha rappresentato per decenni un tratto fondamentale per il viaggio e lo sviluppo degli Stati Uniti. La sua storia e il suo significato culturale continuano ad attirare appassionati e studiosi, rendendola un'icona del paesaggio e della storia americana.

Cent'anni fa, per la precisione l'undici novembre 1926, veniva approvato il piano definitivo dell'autostrada più celebre del mondo, la Route 66. Sull'impianto di strade preesistenti si cominciò ad asfaltare il tracciato che avrebbe unito alcuni stati orientali e la costa occidentale degli Stati Uniti, da Chicago a Los Angeles. Chiamata anche la Main Street d'America, o, come scrive Steinbeck nel suo romanzo Furore pubblicato nel 1939, solo un anno dopo il completamento dell'intero progetto, The mother road, la Strada madre, la Route 66 – che ha un numero pari perché corre in orizzontale, i dispari erano per le autostrade che tagliavano in verticale gli States – con le sue 2500 miglia (circa 4mila km) è diventata, fino alla sua dismissione nel 1985 e oltre, uno dei più sfruttati ed esportati miti americani.

