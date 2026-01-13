Roma, Vaz ha confermato il trasferimento: scambio di documenti in corso. La società giallorossa completa il primo acquisto in questa sessione di mercato, con l’attaccante classe 2007 che ha dato il suo assenso per un trasferimento che si sta definendo nelle ultime ore. Un passo importante per il club, che rafforza il settore giovanile e guarda al futuro con attenzione.

La Roma chiude il primo colpo invernale. In mattinata è arrivato il via libera definitivo di Robinio Vaz: l’attaccante classe 2007 ha dato l’ok al trasferimento in giallorosso. In questo momento le parti sono impegnate nello scambio dei documenti, ultimo passaggio formale prima della definizione dell’operazione. Il giovane talento di proprietà dell’ Olympique Marsiglia è pronto a sbarcare a Trigoria nei prossimi giorni. La Roma ha accelerato nelle ultime ore, trovando l’intesa con il giocatore e portando la trattativa alla fase conclusiva. Le conferme sono arrivate in rapida successione anche da ambienti di mercato: Fabrizio Romano ha segnalato l’accettazione della proposta, mentre Alfredo Pedullà parla di documentazione già in lavorazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Vaz ha detto sì: scambio di documenti in corso

