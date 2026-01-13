Roma Vaz ha detto sì | scambio di documenti in corso
Roma, Vaz ha confermato il trasferimento: scambio di documenti in corso. La società giallorossa completa il primo acquisto in questa sessione di mercato, con l’attaccante classe 2007 che ha dato il suo assenso per un trasferimento che si sta definendo nelle ultime ore. Un passo importante per il club, che rafforza il settore giovanile e guarda al futuro con attenzione.
La Roma chiude il primo colpo invernale. In mattinata è arrivato il via libera definitivo di Robinio Vaz: l’attaccante classe 2007 ha dato l’ok al trasferimento in giallorosso. In questo momento le parti sono impegnate nello scambio dei documenti, ultimo passaggio formale prima della definizione dell’operazione. Il giovane talento di proprietà dell’ Olympique Marsiglia è pronto a sbarcare a Trigoria nei prossimi giorni. La Roma ha accelerato nelle ultime ore, trovando l’intesa con il giocatore e portando la trattativa alla fase conclusiva. Le conferme sono arrivate in rapida successione anche da ambienti di mercato: Fabrizio Romano ha segnalato l’accettazione della proposta, mentre Alfredo Pedullà parla di documentazione già in lavorazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
La Roma è vicina a chiudere il primo colpo in attacco; Robinio in onore di Robinho, la banlieue e De Zerbi come maestri: Roma, chi è Vaz; Calciomercato in diretta: Roma vicinissima a Robinio Vaz. Raspadori tentenna e aspetta il Napoli; Robinio Vaz, chi è l'attaccante vicino alla Roma: un nuovo Zapata di 18 anni.
Raspadori all'Atalanta, perché ha detto no alla Roma (che prende Robinio Vaz e spinge per Malen e Zirkzee) - Jack ha detto ‘no’ alla Roma ed è pronto a trasferirsi all’Atalanta per 22 milioni più uno di bonus. ilmessaggero.it
Robinio Vaz alla Roma: affare da 25 milioni in chiusura, ecco quando arriva - Robinio Vaz è a un passo dalla Roma: accordo raggiunto col Marsiglia per 25 milioni. lifestyleblog.it
Mercato Roma LIVE: fatta per Robinio Vaz. Raspadori all’Atalanta: Atletico su Malen - Come riporta 'Sky Sport', dopo aver ceduto all'Atalanta Raspadori adesso l'Atletico Madrid sta provando clamorosamente a soffiare Malen alla Roma. msn.com
