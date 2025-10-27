Spalletti-Juve contatti in corso | l’ex CT ha detto sì trattativa in fase avanzata Si lavora sulla durata del contratto
La Juventus non perde tempo. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la nomina ad interim di Massimo Brambilla, il club bianconero ha già individuato il suo prossimo allenatore: Luciano Spalletti. L’ex commissario tecnico della Nazionale è il nome in cima alla lista della dirigenza, che nelle ultime ore ha avviato contatti diretti per provare a chiudere in tempi brevi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Juventus ha ormai rotto gli indugi. “ Contatti in corso adesso ”, ha spiegato l’esperto di mercato, precisando che l’apertura di Spalletti è “ totale ”. Il tecnico toscano, reduce dall’esperienza con la Nazionale e dallo Scudetto vinto col Napoli, sarebbe pronto a rimettersi subito in gioco, convinto dalla possibilità di guidare un progetto ambizioso come quello bianconero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
