Roma Torino streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Coppa Italia

Roma Torino, ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026, si disputeranno martedì 13 gennaio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà disponibile in streaming e in diretta TV, con le modalità di visione da verificare sui diversi operatori e piattaforme ufficiali. Qui trovate tutte le informazioni su come seguire l’incontro tra le due squadre in modo legale e affidabile.

Roma Torino streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia. ROMA TORINO STREAMING TV – Questa sera, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 21 Roma e Torino scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Roma Torino in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La finale di Coppa Italia tra Roma e Torino sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

Roma-Torino di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Roma e Torino si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: si gioca alle ore 21, chi passa il turno nei quarti incontra l'Inter ... fanpage.it

Roma-Torino: cronaca diretta e risultato in tempo reale - Torino del 13 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

Probabili formazioni di Roma-Torino - facebook.com facebook

Roma, out Dovbyk e Ferguson: col Torino è emergenza-attacco, l'Inter aspetta la sua sfidante #roma #torino #CoppaItalia x.com

