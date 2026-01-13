Roma-Torino ottavo secco | orario chiave e rischi

Il match tra Roma e Torino, valido per gli ottavi di Coppa Italia, si disputerà martedì 13 gennaio alle 21 presso lo stadio romano. Un appuntamento importante che richiede attenzione agli orari e alle strategie di gioco. In questa fase, ogni errore può essere determinante, rendendo fondamentale una preparazione accurata e consapevole dei rischi connessi.

La Coppa Italia entra nel vivo e non concede appelli: martedì 13 gennaio alle 21 la Roma ospita il Torino negli ottavi. Una partita, novanta minuti per guadagnare i quarti e un incrocio con l'Inter. Se la sfida resta in equilibrio fino al fischio finale, non c'è extra-time: si va direttamente ai rigori. La Roma debutta nella competizione, il Torino arriva al match dopo aver eliminato Modena e Pisa. L'importanza del turno secco: una serata che può cambiare la stagione. Un ottavo non è "solo" Coppa: è un esame di maturità. Il turno secco costringe la Roma a giocare con il cronometro in testa e con i nervi in ordine, perché un errore isolato può diventare sentenza.

