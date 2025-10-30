Sono ufficialmente partiti i lavori di rilancio e riqualificazione del mercatino settimanale di Melito, tra via Dublino e via Londra, nel rione 219. 2 milioni e 858mila euro per ridare vita a uno spazio dedicato al commercio e alla socialità. L’area è stata già recintata e la fine del cantiere è prevista per il 2027. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Melito, al via i lavori per la riqualificazione dell’area mercatale. Siglato patto anticamorra