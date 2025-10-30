Melito al via i lavori per la riqualificazione dell’area mercatale Siglato patto anticamorra
Sono ufficialmente partiti i lavori di rilancio e riqualificazione del mercatino settimanale di Melito, tra via Dublino e via Londra, nel rione 219. 2 milioni e 858mila euro per ridare vita a uno spazio dedicato al commercio e alla socialità. L’area è stata già recintata e la fine del cantiere è prevista per il 2027. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Altre letture consigliate
Comune di Melito di Porto Salvo ? Commemorazione dei defunti – Sospensione lavori nei cimiteri comunali L’Amministrazione Comunale conunica che in occasione della Commemorazione dei defunti, a partire dal 27 ottobre 2025, l’Ufficio Qualità Urbana - facebook.com Vai su Facebook
Riqualificazione energetica. Via ai lavori alla scuola Pascoli. Progetto da un milione di euro - Tocca alle scuole Pascoli sottoporsi agli interventi di riqualificazione energetica e strutturale attraverso lavori che hanno preso il via questa settimana. Lo riporta ilgiorno.it
Via Manzoni: al via i lavori di riqualificazione nell’ambito del Grande Progetto Posillipo - A partire da lunedì 20 ottobre inizieranno i lavori di riqualificazione stradale di via Alessandro Manzoni, nel tratto compreso tra via Boccaccio e Torre ... napolivillage.com scrive
Napoli, al via i lavori del Grande Progetto Posillipo a via Manzoni: ecco come sarà la strada - A partire da lunedì 20 ottobre inizieranno i lavori di riqualificazione stradale di via Alessandro Manzoni, nel tratto compreso tra via Boccaccio e Torre Ranieri, nell’ambito ... ilmattino.it scrive