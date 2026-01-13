Roma-Malen nessuna forzatura | si tratta sui dettagli

La trattativa tra Roma e Donyell Malen prosegue senza forzature. A Trigoria, la linea di attesa rimane controllata e senza tensioni, mentre le parti discutono sui dettagli. La Roma non ha ancora rilanciato, mantenendo il vantaggio acquisito senza pressioni. La strategia è quella di valutare con calma, garantendo un percorso chiaro e rispettoso delle dinamiche di mercato.

Linea di attesa controllata a Trigoria su Donyell Malen. La Roma non rilancia e non forza la trattativa: il vantaggio acquisito resta, senza strappi. La struttura dell’operazione prende forma: obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Europa League, soluzione pensata per dare garanzie sull’investimento senza irrigidire i termini. Dall’altra parte, l’ Aston Villa ha confermato apertura al prestito con diritto di riscatto. Tavolo aperto, ritmi bassi ma controllo totale. La Roma gestisce. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Malen, nessuna forzatura: si tratta sui dettagli Leggi anche: Roma, sprint finale per Malen: accordo ai dettagli Leggi anche: Corte Conti, Mantovano: nessuna vendetta per Ponte, dirlo è forzatura La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Roma, migliorata l’offerta per Malen: si cerca il sorpasso definitivo sull’Atletico Madrid - Roma, migliorata l'offerta all'Aston Villa per Donyell Malen: 2 milioni per il prestito più obbligo di riscatto a 25 in caso di piazzamento europeo ... gianlucadimarzio.com

La Roma forza per Donyell Malen: attesa per l’arrivo in città - La Roma forza per chiudere l'operazione Malen: se tutto dovesse procedere secondo i piani, il giocatore è atteso in Italia domani ... gianlucadimarzio.com

L'Atletico piomba su Malen per sostituire Raspadori: l’intreccio che può ostacolare la Roma. #Malen #ASRoma #Romanews - facebook.com facebook

Roma, si accelera per Malen: può inserirsi l'Atletico Madrid #SkySport #SkyCalciomercato x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.