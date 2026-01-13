Roma | colpo sventato in pieno centro a Cerveteri arrestato 35enne

A Cerveteri, nel cuore di Roma, è stato sventato un tentativo di furto grazie a un intervento tempestivo dei Carabinieri. L'operazione ha portato all'arresto di un uomo di 35 anni, dimostrando l'impegno costante delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini. Un esempio di come la presenza e la prontezza delle forze di polizia siano fondamentali per prevenire e contrastare le attività criminali nel territorio.

Un intervento rapido ed estremamente efficace che sottolinea l’attenzione massima dei Carabinieri nei confronti della sicurezza del territorio. Nell’ambito di un’intensificazione dei servizi preventivi, i militari della Stazione di Santa Marinella hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un cittadino di nazionalità macedone, di 35 anni, accusato di tentato furto aggravato. L’episodio si è verificato a Cerveteri, dove i Carabinieri, impegnati in un servizio di pattugliamento mirato e strategico, hanno individuato e bloccato il soggetto immediatamente dopo che questi aveva infranto il vetro di una vettura di valore, regolarmente parcheggiata su una pubblica via. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

