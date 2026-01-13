Roma | colpo sventato in pieno centro a Cerveteri arrestato 35enne

A Cerveteri, nel cuore di Roma, è stato sventato un tentativo di furto grazie a un intervento tempestivo dei Carabinieri. L'operazione ha portato all'arresto di un uomo di 35 anni, dimostrando l'impegno costante delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini. Un esempio di come la presenza e la prontezza delle forze di polizia siano fondamentali per prevenire e contrastare le attività criminali nel territorio.

