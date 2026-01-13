Ripartono lavori sulla strada per Malpensa

Sono ripresi i lavori sulla strada tra Oleggio e Lonate Pozzolo, un tratto importante per l'accesso all'aeroporto di Malpensa. Dopo mesi di interruzioni, le attività di manutenzione e miglioramento riprendono con una nuova fase di interventi, che si protrarrà nei prossimi giorni. Questi lavori sono finalizzati a garantire una viabilità più sicura ed efficiente per chi percorre questa tratta.

Ripartono i lavori sulla statale tra Oleggio e Lonate Pozzolo, un collegamento fondamentale verso Malpensa che da mesi procede a fasi alterne e che nei prossimi giorni vivrà una nuova, importante tranche di interventi. A comunicarlo è stato il sindaco di Oleggio, Andrea Baldassini (nella foto), che attraverso un aggiornamento pubblicato sui social ha informato residenti e pendolari della ripresa del cantiere lungo la strada statale 527 Bustese. A partire dalle 8 di oggi e fino alle 24 del 31 gennaio, nel tratto compreso tra il chilometro 46+700 e il chilometro 47+079, ovvero nella porzione di Statale che attraversa il ponte sul canale Villoresi, verrà ripristinato il senso unico alternato regolato da semaforo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ripartono lavori sulla strada per Malpensa Leggi anche: Statale tra Oleggio e Lonate: ripartono i lavori sulla strada per Malpensa Leggi anche: Statale tra Oleggio e Lonate: ancora senso unico sulla strada per Malpensa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Statale tra Oleggio e Lonate: ripartono i lavori sulla strada per Malpensa; Ripartono lavori sulla strada per Malpensa; Oleggio – Malpensa, ripartono i lavori sulla Statale 527 e tornano i disagi. Ripartono lavori sulla strada per Malpensa - Ripartono i lavori sulla statale tra Oleggio e Lonate Pozzolo, un collegamento fondamentale verso Malpensa che da mesi ... ilgiorno.it

SAN COSMO, RIPARTONO I LAVORI L’assessore ai Lavori Pubblici, Salvo Licciardello, comunica che oggi sono ripartiti lavori di mitigazione del rischio idrogeologico-smaltimento acque piovane lungo la Via Provinciale per Santa Maria Ammalati, all’altezza - facebook.com facebook

Roma: ripartono i lavori alla nuova grande moschea x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.