Cosa fare in caso di terremoto i consigli della Protezione Civile
I consigli della Protezione Civile in caso di sciame sismico o più forti scosse di terremoto. Prima del terremoto Durante il terremoto Dopo il terremoto L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Terremoto ad Avellino oggi: scossa di magnitudo 3.6 a Grottolella, sisma avvertito anche a Napoli - La scossa è stata avvertita distintamente in diverse zone dell’Irpinia e, in modo lieve, anche in alcune aree della provincia di Napoli ... Secondo meteo.it
Terremoto Avellino, scossa di magnitudo 4: epicentro a Montefredane. «Avvertita in tutta la Campania» - Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. Da msn.com
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6. «Sentito anche a Benevento e Napoli» - Una forte scossa ha spaventato i residenti del capoluogo campano ma anche di tutto il resto della regione. Secondo msn.com