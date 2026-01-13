Dopo l’introduzione della tariffa puntuale, la città di Modena si confronta con un aumento dei rifiuti abbandonati. Il sindaco Massimo Mezzetti ha espresso pubblicamente il suo disappunto, evidenziando la preoccupazione per il senso civico dei cittadini. In questo contesto, si cerca di capire le ragioni di questo comportamento e di promuovere una maggiore responsabilità collettiva nella gestione dei rifiuti.

Modena, 13 gennaio 2026 – Il sindaco Massimo Mezzetti interviene attraverso un video su Instagram nel dibattito sulla piaga dei sacchetti lasciati accanto ai bidoni che stanno punteggiando la città. “Il primo problema – osserva Mezzetti – è che a Modena ci sono migliaia di appartamenti affittati in nero, per cui tante utenze non vengono registrate e le rispettive famiglie non dispongono della Carta smeraldo”. L’attuale amministrazione, ricorda il primo cittadino, ha sostituito il sistema di raccolta dopo che c’erano state diverse critiche all’esposizione dei sacchi in strada: “Molti non avevano lo spazio in casa dove custodire per una settimana la spazzatura”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti abbandonati, dopo la tariffa puntuale. L’amarezza del sindaco: “Modena, dov’è finito il tuo senso civico?”

Leggi anche: Nel 2026 entra pienamente in vigore la Tariffa puntuale sui rifiuti, come funziona a Modena

Leggi anche: Rifiuti, raccolta differenziata a San Sisto e Castel del Piano: "Prossima tappa: la tariffa puntuale"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Raccolta rifiuti, la polemica: Le scelte sbagliate non ricadano sui cittadini; Rifiuti e cassonetti stracolmi, Fratelli d'Italia: Una discarica a cielo aperto, situazione indecorosa; Rifiuti, è iniziato il conteggio delle aperture: «Ma si moltiplicano i sacchi abbandonati per strada; Rifiuti in nero in centro storico: sacchetti anonimi fuori dai portoni e cestini stracolmi.

Rifiuti abbandonati, dopo la tariffa puntuale. L’amarezza del sindaco: “Modena, dov’è finito il tuo senso civico?” - Mezzetti interviene sulla piaga dei sacchetti lasciati accanto ai bidoni che stanno punteggiando la città: “Panico da pagamenti extra, ma in altri capoluoghi nessun problema”. msn.com