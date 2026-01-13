Regina Margherita studenti protestano per l' aula negata | Lavori attesi da un anno costretti a fare riunioni nei bar
Gli studenti dell’istituto magistrale Regina Margherita protestano da un anno per il ritardo nei lavori di ristrutturazione di un edificio scolastico, di proprietà della Città metropolitana. La mancanza di aule adeguate ha costretto gli studenti a svolgere riunioni informali nei bar, mentre le richieste di intervento restano inevase. La situazione evidenzia la necessità di interventi tempestivi per garantire un ambiente di studio appropriato.
Da un anno gli studenti dell’istituto magistrale Regina Margherita chiedono lo sblocco dei lavori di ristrutturazione di un immobile che fa parte della scuola, ma che è di proprietà della Città metropolitana. Uno spazio che, nelle intenzioni, dovrebbe diventare un’aula autogestita e un punto di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Parole ed emozioni per rompere il silenzio e riscoprire il rispetto Lunedì 12 gennaio 2026, presso la Sala della Ragione del Palazzo Comunale, alle ore 10.00, il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, propone ai suoi studenti un incontro formativo c - facebook.com facebook
