La giustizia che verrà | confronto sulla riforma costituzionale in vista del referendum

Si è tenuta presso la sede dell'Autorità portuale di Brindisi una tavola rotonda di cruciale importanza intitolata “La giustizia che verrà. Il giudice, il pubblico ministero, il difensore.ed il popolo”. L'evento, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Brindisi e dalla Camera Penale di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Contenuti che potrebbero interessarti

"La giustizia che verrà": tavola rotonda fra avvocati e magistrati, con il viceministro Sisto ift.tt/L1s9tHN - X Vai su X

Luca 18, 1-8 [...] E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Probabilmente non - facebook.com Vai su Facebook

Giustizia: Berrino (FdI), 'Bonelli fazioso su riforma, non ci sono spazi di impunità' - "Le affermazioni del deputato Bonelli in merito alla riforma della giustizia sono prive di fondamento e rivelano una visione distorta e faziosa del nostro impegno per moder ... Segnala msn.com

Riforma della giustizia, scontro toghe-Marina Berlusconi - Dopo la trentennale polemica tra l'ex premier e una parte della magistratura, la figlia del Cavaliere, in una lettera pubblica ... ansa.it scrive

Riforma della Giustizia in Italia: Le Opinioni di Marina Berlusconi - Marina Berlusconi Esprime Preoccupazione per la Giustizia in Italia e Richiede Riforme Importanti Marina Berlusconi, figura di spicco nel panorama politico e imprenditoriale italiano, ha denunciato la ... notizie.it scrive