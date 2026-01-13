Referendum | ' No al salva casta' al via campagna M5s
Il Movimento 5 Stelle avvia una campagna di sensibilizzazione in vista del referendum del 22 e 23 marzo, con l’obiettivo di promuovere il voto contro il cosiddetto “salva casta”. L’iniziativa mira a coinvolgere i cittadini su un tema di rilevanza pubblica, sottolineando l’importanza di un voto consapevole per il futuro della trasparenza e della responsabilità nelle istituzioni.
Roma, 13 gen (Adnkronos) - 'No al referendum salva casta'. Prende il via la campagna del M5s in vista del voto del 22 e 23 marzo. Una campagna di mobilitazione ma anche informativa, viene spiegato, che ruota intorno al principio stabilito nell'articolo 3 della Costituzione: 'La legge è uguale per tutti'. Giuseppe Conte ha fatto il punto sul referendum in una riunione con il Direttivo M5s di Camera e Senato, i parlamentari delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali dei due rami del Parlamento e la comunicazione. La campagna, via social, con video e grafiche, prevede una serie di iniziative "capillari" su tutto il territorio nazionale che mirano a coinvolgere tutti gli attivisti sul territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
