Referendum al via campagna per il No | C’è in gioco la democrazia

È iniziata la campagna per il No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, con leader del centrosinistra e rappresentanti della Cgil riuniti al centro Frentani. Elly Schlein ha definito questa fase come una “buonissima partenza”. La discussione si focalizza sull’impatto della riforma sulla democrazia e sul funzionamento delle istituzioni italiane.

I leader del centrosinistra e la Cgil, tutti riuniti sotto lo stesso tetto del centro Frentani per quella che la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha definito “una buonissima partenza” della campagna per il No al referendum confermativo della riforma costituzionale della giustizia. Una mattinata romana scandita da sorrisi a 36 denti, strette di mano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, al via campagna per il No: “C’è in gioco la democrazia” Leggi anche: Referendum giustizia, Cgil e leader centrosinistra lanciano campagna per il No: “In gioco democrazia” Leggi anche: Referendum, a Roma l’assemblea per il No con Schlein e Conte. Landini: “È in gioco il futuro della democrazia” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Giustizia: 10 gennaio Comitato Società Civile lancia campagna per No a referendum, con Landini; Referendum sulla Giustizia, parte la campagna per il No; Via alla campagna per il No al Referendum costituzionale sulla giustizia; Referendum sulla Giustizia, al via la campagna per il No. Referendum giustizia, al via la campagna del No. Schlein: "Governo ha mania del controllo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Referendum giustizia, al via la campagna del No. tg24.sky.it

Referendum, al via la campagna per il No. Schlein: «La democrazia non è un assegno in bianco a chi governa» - Il campo largo fa sua la campagna contro la riforma Nordio e lancia la battaglia contro la «gestione autoritaria» del potere da parte del governo. editorialedomani.it

Referendum sulla riforma della giustizia, al via la campagna per il No - Al via la campagna referendaria del Comitato società civile per il No, a Roma, al Centro congresso Frentani, sabato dalle 10 alle 13 ci saranno anche i leader dell'opposizione che in Parlamento hanno ... corriereirpinia.it

Referendum, al via la campagna per il No. Schlein: «La democrazia non è un assegno in bianco a chi governa» x.com

Giuseppe Conte. . No al referendum salva casta! Il mio intervento in occasione dell’avvio della campagna per il no al referendum sulla giustizia - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.