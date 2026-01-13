Red flag but we’re just human Perché non va bene categorizzare le persone

Sui social si trovano spesso elenchi di “red flag” che indicano comportamenti da evitare in relazioni o collaborazioni. Tuttavia, è importante ricordare che siamo tutti umani, con imperfezioni e sfumature. Categorizzare le persone in modo troppo rigido può risultare limitante e ingiusto. Comprendere le complessità delle persone favorisce relazioni più autentiche e rispettose, evitando giudizi affrettati basati su semplici elenchi.

Sui social ci imbattiamo sempre in post che elencano le "red flag" del partner, di un amico o di un collega. Come riconoscerle e, ovviamente, distaccarsene. Ci sono talmente tanti contenuti in merito che è diventato impossibile ignorarli. Le "red flag" sono entrate nel vocabolario delle persone, che si dimenticano che sono una scorciatoia che le categorizza senza troppi fronzoli. (Non) siamo "red flag". Le " red flag ", letteralmente "bandiera rossa", sono dei comportamenti considerati nocivi che indicano un possibile problema nella persona. Diventano un immediato allarme che segnala qualcosa che non va e che può danneggiare il contesto in cui ci si trova.

