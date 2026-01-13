Rapita e segregata | Girl Taken Su Paramount+ la serie che esplora il trauma oltre il thriller
Roma, 13 gennaio 2026 – Immaginate di venire rapite da adolescenti e crescere segregate in una piccola prigione sotterranea per otto anni. Poi, un giorno, il vostro rapitore commette un errore. Una serratura aperta e la possibilità di tornare a casa. La fine di un incubo, però, è l'inizio di un percorso tortuoso verso una nuova normalità. Perché mentre eravate via la vita, a fatica, è andata avanti. È la storia raccontata da Hollie Overton nel suo best-seller del 2016, Baby Doll, adattato da David Turpin, Suzanne Cowie e Nessah Muthy in una serie tv, Girl Taken, disponibile su Paramount+. La storia di Lily e Abby (Tallulah & Delphi Evans), due sorelle gemelle cresciute in una cittadina inglese le cui vite vanno in pezzi quando Lily viene rapita da Rick Hansen (Alfie Allen), insegnante benvoluto quanto insospettabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: 'AncheSeLiOdio', arriva il thriller che esplora la famiglia nell'era digitale
Leggi anche: Girl Taken, la recensione: una buona serie thriller, ma nulla più
Le 14 serie TV da non perdere a gennaio 2026.
Rapita e segregata: "Girl Taken”. Su Paramount+ la serie che esplora il trauma oltre il thriller - Dopo Theon Greyjoy, Alfie Allen torna in un ruolo ambiguo nella serie tv tratta dal best seller “Baby Doll” di Hollie Overton ... msn.com
“Girl taken”, la scomparsa di Lily nasconde un terribile segreto - Basata sul romanzo “ Baby Doll ” di Hollie Overton, segue la difficile storia delle sorelle gemelle Lily e Abby (sorelle anche nella vita vera, sono le attrici Tallulah e Delphi Evans). sorrisi.com
Franca Viola ha appena compiuto 79 anni. La prima donna italiana ad aver rifiutato il matrimonio riparatore pubblicamente. Il 26 dicembre 1965, a quasi 19 anni, era stata rapita e segregata per otto giorni dall’ex fidanzato, Filippo Melodia,. x.com
Il 26 dicembre, oltre ad essere una ricorrenza religiosa, è anche una ricorrenza civile. Il 26 dicembre 1965, infatti, Franca Viola, allora diciassettenne, viene rapita da Filippo Melodia. Subisce violenza e resta segregata per otto giorni in un casolare, in una Sicili - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.