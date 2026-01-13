Rapita e segregata | Girl Taken Su Paramount+ la serie che esplora il trauma oltre il thriller

Roma, 13 gennaio 2026 – Immaginate di venire rapite da adolescenti e crescere segregate in una piccola prigione sotterranea per otto anni. Poi, un giorno, il vostro rapitore commette un errore. Una serratura aperta e la possibilità di tornare a casa. La fine di un incubo, però, è l'inizio di un percorso tortuoso verso una nuova normalità. Perché mentre eravate via la vita, a fatica, è andata avanti. È la storia raccontata da Hollie Overton nel suo best-seller del 2016, Baby Doll, adattato da David Turpin, Suzanne Cowie e Nessah Muthy in una serie tv, Girl Taken, disponibile su Paramount+. La storia di Lily e Abby (Tallulah & Delphi Evans), due sorelle gemelle cresciute in una cittadina inglese le cui vite vanno in pezzi quando Lily viene rapita da Rick Hansen (Alfie Allen), insegnante benvoluto quanto insospettabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

