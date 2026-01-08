Alfie Allen diventa un insegnante, rapitore e potenziale killer nella miniserie tratta dal libro Baby Doll. Il risultato? Soddisfacente ma nella norma. In streaming su Paramount+. Ognuno indossa due facce. Sembra dirci questo la nuova miniserie crime Girl Taken, in streaming su Paramount+, che riporta in tv Alfie Allen dopo Il Trono di Spade insieme a Jill Halfpenny e alle due quasi debuttanti sorelle gemelle Tallulah & Delphi Evans. Lui è Rick Hansen, un insegnante apparentemente rispettabile e sposato che nasconde un'ossessione per una delle sorelle Riser (Lily), mentre l'altra (Abby) ha una cotta per lui. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Girl Taken, la recensione: una buona serie thriller, ma nulla più

Leggi anche: Il cuculo di cristallo, la recensione: una serie thriller dal ritmo altalenante

Leggi anche: Visions - Passione mortale, la recensione: eros e mistero in un thriller dove nulla è come sembra

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

” Girl Taken ” – Recensione in Anteprima. Disponibile su Paramount+.; Girl Taken.

2026 Reading Journal Setup ? | January Spreads & Reading Tracker!

"Girl Taken", il thriller psicologico dal romanzo di Hollie Overton che racconta la vita dopo il trauma x.com

" Girl Taken " dall'8 Gennaio 2026 su Paramount+. La Recensione in Anteprima su www.globalstorytelling.it >> #serietv / #netflix #fiction #tv #serie #mediaset #netflixseries #raifiction #telefilm #recensione #anteprima #primevideo #discoveryplus #paramountp - facebook.com facebook