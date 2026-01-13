Rapina a Napoli arrestato 29enne in piazza Garibaldi | recuperato il cellulare rubato

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 29enne di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di una rapina in piazza Garibaldi. Durante l’intervento, gli agenti hanno recuperato il cellulare sottratto. L’arresto si inserisce nelle attività di tutela della sicurezza urbana, volte a contrastare i reati nelle aree centrali della città.

