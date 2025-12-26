napoli corso garibaldi 18enne arrestato dopo una rapina nella notte

A Corso Garibaldi la Polizia arresta un 18enne marocchino irregolare: aveva spinto a terra un giovane per rubargli il cellulare e tentare la fuga. Napoli – Notte movimentata a Corso Garibaldi, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale, durante un normale servizio di pattugliamento, hanno notato un giovane che stava inseguendo un altro uomo, indicando quest’ultimo come autore di una rapina avvenuta pochi istanti prima. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

