Napoli Corso Garibaldi 18enne arrestato dopo una rapina nella notte
A Corso Garibaldi la Polizia arresta un 18enne marocchino irregolare: aveva spinto a terra un giovane per rubargli il cellulare e tentare la fuga. Napoli – Notte movimentata a Corso Garibaldi, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale, durante un normale servizio di pattugliamento, hanno notato un giovane che stava inseguendo un altro uomo, indicando quest’ultimo come autore di una rapina avvenuta pochi istanti prima. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche: Roma, inseguimento nella notte: presi due ladri dopo una rapina in villa a Grottaferrata
Leggi anche: Napoli, scippa telefono a una donna in Corso Umberto: arrestato 48enne dopo inseguimento
Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: Napoli accende la passione - Napoli illumina il sogno olimpico: il percorso della Fiamma nella tappa 18 di oggi 23 dicembre; Le moto affiancate, poi gli spari: Ottavio Colalongo ucciso con una raffica di proiettili sul viso; Napoli, arriva la fiaccola olimpica: ecco le tappe in Campania, martedì festa al Plebiscito; Reggio Calabria si prepara all’arrivo della Fiamma Olimpica: come cambia la circolazione, ecco i divieti.
Napoli, ruba un cellulare in corso Garibaldi: ragazzo di 18 anni arrestato dalla polizia - La scorsa notte la polizia di Stato ha arrestato un 18enne di origine marocchina, irregolare sul territorio per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. msn.com
Rapina nel cuore di Napoli, giovane spinto a terra per un cellulare - Gli operatori hanno raggiunto e bloccato il fuggitivo non senza difficoltà, accertando che lo stesso, poco prima, si era impossessato del cellulare del giovane dopo averlo spinto a terra, per ... napolitoday.it
Spinto con violenza a terra e rapinato del cellulare: arrestato un 18enne - L'articolo Spinto con violenza a terra e rapinato del cellulare: arrestato un 18enne proviene da OttoPagine. msn.com
Callejon e quel sogno chiamato Napoli “Ho iniziato il corso di allenatore e allenare il Napoli è il mio sogno. In futuro si vedrà.” Parole che arrivano dritte, senza effetti speciali. José Maria Callejon guarda avanti partendo dalla formazione, con l’idea chiara che i - facebook.com facebook
#Caserta - Esplosione di un’autobotte all’autogrill Teano Ovest, nel territorio di Teano, sull’A1. Tratto temporaneamente chiuso verso Napoli e Roma. Nessun ferito segnalato, indagini in corso.” #Cronaca #Teano #A1 #Esplosione #Campania #NanoTV x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.