Quanti soldi si guadagnano al One Point Slam 2026? Montepremi e macchina in palio

Il One Point Slam 2026 si svolgerà il 14 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne, inserito nell’ambito degli Australian Open. L’evento attirerà numerosi appassionati e professionisti del tennis, offrendo un montepremi e una macchina in palio. In questa occasione, si potranno conoscere dettagli su premi e opportunità legate a questa nuova iniziativa, inserita nel contesto di uno dei tornei più importanti al mondo.

Tutto pronto per la prima edizione del One Point Slam, in programma mercoledì 14 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne nell'ambito dell'Opening Week degli Australian Open 2026. Questo nuovo evento di esibizione ha un format inedito e tutto sommato abbastanza suggestivo, con 48 partecipanti che si sfideranno in un tabellone a eliminazione diretta composto da partite giocate su un unico punto. In pratica chi vince il punto secco avanza, mentre chi lo perde viene eliminato. Tra i giocatori in gara ci sono anche degli amatori, oltre ad alcuni protagonisti dei circuiti ATP e WTA come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jasmine Paolini e Iga Swiatek.

