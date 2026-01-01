Quanti soldi si guadagnano alla United Cup 2026? Il montepremi e gli assegni in palio

La United Cup 2026 rappresenta l'apertura della nuova stagione tennistica internazionale, con in palio un montepremi complessivo. A partire da venerdì 2 gennaio, le nazionali miste si sfideranno in questa prestigiosa competizione, offrendo ai partecipanti opportunità di guadagno e visibilità. In questa guida, analizziamo i dettagli sul montepremi e gli assegni in palio, fornendo informazioni chiare e aggiornate sulla manifestazione.

Venerdì 2 gennaio incomincerà la United Cup, la competizione per Nazionali miste che aprirà ufficialmente la nuova stagione tennistica. La manifestazione andrà in scena sul cemento di Perth e Sydney fino a domenica 11 gennaio, rappresentando un vero e proprio antipasto degli Australian Open (il primo Slan dell’annata agonistica scatterà il 18 gennaio a Melbourne). Alla kermesse parteciperanno diciotto Paesi, suddivisi in sei gironi da tre squadre ciascuno: i vincitori e le migliori seconde per città accederanno ai quarti di finale. L’Italia punterà a fare la differenza spinta da Jasmine Paolini (numero 8) e Flavio Cobolli (numero 22), che indosseranno nuovamente la maglia azzurra dopo aver alzato al cielo rispettivamente la BJK Cup e la Coppa Davis poche settimane fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

