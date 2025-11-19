Bologna nella Guida Michelin 2026 | quali sono i ristoranti e le motivazioni

Bologna, 19 novembre 2025 – Bologna si tiene ben strette le sue stelle, ma non ci sono nuovi ingressi all’orizzonte. Sono in tutto 4, e se si aggiunge Imola si arriva a sei, perché qui c’è uno dei duestellati d’Italia. E c’è anche Ahimè che si tiene la stella verde della sostenibilità, conquistata tra i primi nel 2023. A suo modo, anche quello delle stelle stabili è un primato, perché ogni anno la Guida Michelin testa tutti i ristoranti per decretarne dei nuovi, certamente, ma anche per confermare che la cura, la bontà dei piatti, la professionalità dei ristoratori e degli chef si mantiene intatta nei secoli dei secoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna nella Guida Michelin 2026: quali sono i ristoranti e le motivazioni

