Garlasco Massimo Giletti incastra Massimo Lovati | Sono cose molto gravi

Liberoquotidiano.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ha detto cose molto gravi”: Massimo Giletti lo ha detto a Lo Stato delle Cose riferendosi a Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. L'avvocato, infatti, ha fornito la sua ricostruzione sulla consulenza Linarello (del genetista Pasquale Linarello, ndr) sui giri che avrebbe fatto prima di arrivare nelle sue mani. "Perché non ha mai depositato la consulenza del Generale Garofano?”, ha chiesto Giletti al suo ospite. E lui ha risposto: " Non l’ho mai depositata perché non ce n’è stata la necessità, dal momento che la Procura di Pavia di allora non dispose alcuna consulenza tecnica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

