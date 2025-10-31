Pronostico Real Sociedad-Athletic Bilbao | seconda volta di fila

Real Sociedad-Athletic Bilbao è una gara dell’undicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Sono quattro i risultati utili di fila della Real Sociedad che in settimana ha pure superato in maniera semplice il turno in Coppa del Re. Diciamo che dopo la crisi nerissima che ha visto protagonisti i baschi all’inizio di questa annata, la tempesta sembra essere passata. Ma ogni potrebbe arrivare qualche colpo di alta marea. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sotto forma di squadra forte da affrontare, sotto forma di Athletic Bilbao, ad esempio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Real Sociedad-Athletic Bilbao: seconda volta di fila

News recenti che potrebbero piacerti

E SONO COMPAGNI DI NAZIONALE Alla vigilia della partita tra Real Madrid e Barcelona, è stato chiesto a Lamine Yamal un pronostico per il match e ha ricordato la sua ultima vittoria: “L'ultima volta che sono andato quanto è stato? 0-4”, aggiungendo c - facebook.com Vai su Facebook

Il Real batte il Barcellona nel Clasico. E Alcaraz… azzecca il pronostico - X Vai su X

Pronostico Real Sociedad vs Athletic Bilbao – 1 Novembre 2025 - La La Liga offre nel turno del 1 Novembre 2025 alle 18:30 una delle sfide più sentite del nord della Spagna: Real Sociedad - Riporta news-sports.it

Real Sociedad-Athletic: brutta partenza per entrambe, sarà una sfida ad alta tensione - La Real Sociedad ha appena nove punti, il Bilbao è a metà classifica: un derby già sentito si appresta ad essere una partita ancora più equilibrata ... Si legge su msn.com

Pronostico Celta Vigo vs Real Sociedad – 19 Ottobre 2025 - La sfida tra Celta Vigo e Real Sociedad si gioca il 19 Ottobre 2025 alle 16:15 allo Stadio Abanca- Come scrive news-sports.it