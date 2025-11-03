Quando e dove: mercoledì 5 novembre 2025, St James’ Park (Newcastle). Calcio d’inizio alle 21:00 CET (20:00 UK). La partita. Il Newcastle arriva a questo incrocio europeo con la volontà di blindare la propria posizione nella League Phase. In casa i Magpies hanno ritrovato pressione alta, seconde palle e una buona protezione della propria area quando la riaggressione funziona. L’Athletic di Valverde cerca invece una prova di maturità lontano da San Mamés: blocco medio-compatto, gamba nelle transizioni e catene laterali come arma primaria. Chiavi tattiche Prima uscita e riaggressione: i padroni di casa proveranno ad attrarre la pressione per rifinire negli half-spaces; i baschi punteranno a intercetto e ribaltamento rapido in 3–4 passaggi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Newcastle–Athletic Bilbao: notte di Champions a St James’ Park