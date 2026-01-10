È stato definito un accordo tra i membri della coalizione progressista, con una squadra consolidata e l’ipotesi di Donati come possibile candidato. La coalizione si prepara ora a consolidare la propria presenza, avviando le prime fasi di un percorso che mira a rafforzare la propria posizione in vista delle prossime sfide politiche. Un passo importante verso un progetto comune, volto a rafforzare il protagonismo nel panorama locale.

Accordo chiuso. Il cantiere progressista comincia a rimuovere le transenne dei lavori in corso e si allena alla maratona verso Palazzo Cavallo. Nell’altra metà campo, il centrodestra prepara il vertice decisivo. Dal cantiere progressista esce consolidato, in chiave aretina, il "modello" Giani, ovvero lo schieramento che pure in Toscana mette il sigillo all’alleanza con Avs e 5Stelle ma che qui aggiunge una "seconda gamba", certificata dal voto: Casa Riformista, lista del governatore Giani, uscita dalle urne con una percentuale a due cifre e ora seconda forza del centrosinistra. Il plus aretino sta nella tela a maglie larghe di una coalizione che punta a unire partiti, movimenti, associazioni, comitati pronti a darsi da fare per riportare il centrosinistra al governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progressisti, squadra fatta. Due punte e l’ipotesi Donati. Coalizione al vertice chiave

Leggi anche: I progressisti in stallo. L’incognita Donati e l’ipotesi delle primarie

Leggi anche: Zelensky al vertice della Coalizione dei volenterosi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Progressisti, squadra fatta. Due punte e l’ipotesi Donati. Coalizione al vertice chiave.

Progressisti, squadra fatta. Due punte e l’ipotesi Donati. Coalizione al vertice chiave - L’accordo tra i partiti del centrosinistra c’è, avanti le trattative con liste e sinistra. lanazione.it