Il prezzo del gas naturale all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) viene aggiornato quotidianamente. Al 12 gennaio 2026, il valore medio si attesta a 0,337 €/Smc. Questa informazione permette di monitorare le tendenze di mercato e valutare l’andamento dei costi del gas nel contesto energetico attuale.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 12 Gennaio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,337 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo di 35,48 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 10,7 kWhSmc (1 MWh = 93,46 Smc). Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del gas al PSV ha mostrato una tendenza moderatamente rialzista. Dopo aver toccato un minimo di 30,07 €MWh (0,322 €Smc) il 1 Gennaio 2026, il valore è progressivamente aumentato, raggiungendo i 35,48 €MWh (0,337 €Smc) il 12 Gennaio 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 7 gennaio 2026; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Domenica 11 gennaio 2026; Le offerte gas di gennaio 2026 a confronto; Sul mercato italiano il prezzo del gas fossile è più alto del 25% rispetto al riferimento europeo.

Prezzo gas al metro cubo oggi - Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. quifinanza.it