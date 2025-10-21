Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 20 Ottobre 2025, è pari a 0,334 €Smc (equivalente a 35,43 €MWh). Questo rappresenta il prezzo medio all’ingrosso del gas naturale scambiato in Italia, un dato di riferimento fondamentale per operatori, aziende e consumatori. Analizzando l’andamento recente del PSV, si nota una tendenza lievemente rialzista rispetto ai giorni precedenti. Dopo una fase di relativa stabilità tra 32 e 34 €MWh (0,302-0,321 €Smc), nelle ultime due giornate si è registrato un incremento più marcato, con il valore che ha superato la soglia dei 35 €MWh (0,334 €Smc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

