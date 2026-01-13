Premi e sgravi a quelle attività che applicano contratti regolari

In Italia, le attività commerciali che adottano contratti regolari e rispettano gli accordi collettivi nazionali possono beneficiare di premi e sgravi fiscali. Questa misura mira a promuovere il rispetto delle normative sul lavoro e a favorire condizioni dignitose per i dipendenti. La legge intende riconoscere e incentivare le imprese che operano in conformità alle regole, contribuendo a un ambiente lavorativo più equo e sostenibile.

di Antonio Passanese FIRENZE Riconoscere premialità e sgravi sulle concessioni dei dehors a quegli esercizi commerciali che rispettano pienamente i contratti collettivi nazionali e che garantiscono condizioni di lavoro dignitose ai propri dipendenti. È questa la richiesta avanzata con forza da Cgil, Cisl, Uil e Confcommercio, a pochi giorni dal voto in Consiglio comunale sul nuovo Regolamento che disciplinerà gli spazi esterni di bar e ristoranti a Firenze. Una proposta di emendamento in tal senso è già pronta: a presentarla sarà lunedì prossimo il gruppo Avs-Ecolò, che chiederà ufficialmente di legare la determinazione delle tariffe per l'occupazione del suolo pubblico all'applicazione di un salario minimo (9 euro lordi all'ora) e dei contratti sottoscritti da parti sociali realmente rappresentative.

