Sicurezza sul lavoro contratti regolari garanzie per l' occupazione L' intesa sulle Olimpiadi Milano Cortina

Intesa tra sindacati Cgil, Cisl e Uil, Comune di Milano e Fondazione Milano Cortina sulla sicurezza e la qualità del lavoro nell'ambito delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali che si disputeranno a febbraio e marzo del 2026. L'accordo definisce un quadro di tutele per garantire la qualità. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

